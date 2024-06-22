ارتفاع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37551 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ260 على التوالي؛ إلى 37551 شهيدًا، ونحو 85911 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.