تدريب عسكري مصري بريطاني مشترك في مجال مكافحة الإرهاب

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، بدء تدريب مشترك مع بريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب، تستمر فعالياته على مدار عدة أيام.
وأوضح المتحدث العسكري في بيان عبر "فيسبوك"، أن فعاليات التدريب تجري في ميادين التدريب القتالي لقيادة قوات الصاعقة في مصر.
وأضاف أن من المخطط تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المتنوعة، بهدف توحيد المفاهيم وتبادل واكتساب الخبرات وصقل المهارات، للقوات الخاصة المشاركة من الجانبين.
وأشار إلى أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة.