القيادة المركزية الأمريكية: إيران أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في المنطقة

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا الأربعاء إن إيران مازالت أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.
وتفصيلاً، أوضح "كوريلا" في بيان نشرته القيادة المركزية على تويتر أن استمرار إيران في إرسال أسلحة إلى ميليشيا الحوثيين يخرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بخفض العنف في اليمن ويقوض جهود السلام.
وشدد كوريلا على دور شركاء الولايات المتحدة في التصدي لهذه الأنشطة قائلاً: "شركاؤنا عنصر أساس في اعتراض هذه المواد لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة".
يأتي هذا بينما مدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدة تسعة أشهر تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف بعض اليمنيين، هم بشكل أساس مسؤولون في صفوف الحوثيين.
ويمدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا حتى 15 نوفمبر، كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف مراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر 2023.
وأكد المجلس مجددًا حظر السلاح الذي يستهدف الحوثيين منذ عام، علمًا بأن مدة هذا الحظر غير محدودة.