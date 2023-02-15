القيادة المركزية الأمريكية: إيران أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في المنطقة

ويمدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا حتى 15 نوفمبر، كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف مراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر 2023.