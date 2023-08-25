"ليلة الهجمات".. روسيا تُسقط 73 مسيرة لأوكرانيا والأخيرة تعزل مدير طوارئها!

ولم يذكر الوزير سببًا لعزل كروك، لكنه قال: إن القرار جاء بعد تفتيش داخلي للجهاز، مقدّمًا القليلَ من التفاصيل عنه. وأضاف: أن فولوديمير ديمتشوك نائب كروك سيحلّ محلّه قائمًا بالأعمال.