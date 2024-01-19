رغم نفي "نتنياهو".. مسؤول أوروبي رفيع: إسرائيل مولت إنشاء "حماس" لهذا السبب

وكتب بوريل "بعد مرور ما يربو على 3 أشهر على مأساة 7 أكتوبر رجعت من الشرق الأوسط قلقاً من خطورة الأوضاع، لكني أكثر تصميماً من أي وقت مضى على إسماع صوت التوازن والعقل والواقعية، لأنه إذا كانت المشاكل معقدة فإن الحرب لن تكون حتمية إلا بالنسبة لأولئك الذين يملكون مصلحة سياسية في إدامتها".