"تطبيقه مستحيل دون وقف إطلاق النار".. ما النتائج التي حققها قرار مجلس الأمن بشأن غزة؟

وطبقاً لنص القرار، فإنه لا يتعامل مع الحرب، وقد اشترطت أميركا إزالة العبارة الداعية إلى وقف إطلاق النار من مشروع القرار، حتى لا تستخدم حق النقض "الفيتو" ضده، وكان القرار يدعو في نسخته الأصلية إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية"، وقد أزيلت هذه العبارة واستبدلت بعبارة "الدعوة إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية"، لكنها أزيلت أيضاً لاعتراض أميركا عليها؛ ما أدى إلى إفراغ القرار من مضمونة، طبقاً لما أعلنه الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا، الذي شدد على أن "المطالبة بوقف كامل لإطلاق النار من قبل مجلس الأمن، تظل ضرورة حتمية، لأنه دون ذلك، وكما أظهرت تجربة قرار مجلس الأمن رقم 2712، فإن تنفيذ قرارات مجلس الأمن في غزة سيكون ببساطة مستحيلاً".