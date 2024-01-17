أوكرانيا تعلن إسقاط 19 مُسيّرة روسية خلال هجوم طال 6 مدن

وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه "في ليلة 17 يناير 2024، ضرب العدو بعشرين مُسيرة من نوع شاهد، ودمرنا 19 منها أثناء طيرانها"، لكن دون تحديد المكان أو ما حصل للمُسيّرة العشرين، وفقًا لـ"فرانس برس".