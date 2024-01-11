"بدء الجلسة الأولى لمحاكمة إسرائيل".. 200 خبير وبروفيسور ينضمّون لقضية الإبادة الجماعية

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء في الرسالة التي يجري التوقيع عليها من الخبراء: "باعتبارنا باحثين وممارسين في القانون الدولي، ودراسات الإبادة الجماعية، والدراسات الدولية، والمجالات المماثلة المتعلقة بالعدالة العالمية، فإننا نؤيد طلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية كخطوة نحو وقف إطلاق النار الضروري في غزة، وتحقيق العدالة في فلسطين".