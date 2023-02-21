تصعيد خطير.. "فاغنر" تنتقد رئاسة الأركان الروسية وتتهمها بالخيانة

مجددًا، وجّه رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا انتقاداته إلى موسكو وشن هجومًا شرسًا على هيئة الأركان الروسية، وفقًا للعربية نت.