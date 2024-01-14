كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه البحر

وكان هذا أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية في عام 2024، وكانت المرة الأخيرة التي أجرت فيها كوريا الشمالية إطلاق صاروخ علني في 18 ديسمبر، عندما اختبرت إطلاق صاروخها الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ-18"، وهو السلاح الأكثر تقدماً في كوريا الشمالية، وتم تصميمه لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة.