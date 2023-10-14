"التداعيات خطيرة".. لماذا تتخوّف أمريكا من غزو إسرائيل لقطاع غزة؟

تتخوّف إدارةُ الرئيس الأمريكي جو بايدن، من إقدام إسرائيل على اجتياح قطاع عزة؛ لعدد من الأسباب، بينها: ألا يكون لدى إسرائيل أي خطة لما سيأتي بعد إقدامها على غزو بري لقطاع غزة، فضلًا عمّا تحمله تلك الخطوة من تداعيات خطيرة على إسرائيل والمنطقة؛ بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة اليوم "السبت".