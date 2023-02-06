ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلاً ونحو 440 جريحاً

ارتفع عدد الضحايا من جرّاء الزلزال الذي ضرب تركيا، إلى 76 قتيلاً ونحو 440 جريحاً.
ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون وانهار عديدٌ من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض من جرّاء الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.
وذكرت هيئة الكوارث التركية، أن الزلزال وقع على عُمق 7 كيلومترات تقريبا.
وقال المركز الوطني السوري للزلازل من جانبه، إن الزلزال وقع عند الساعة الرابعة و17 دقيقة بالتوقيت المحلي شمال لواء إسكندرون، كما انهارت عشرات المباني وسقط عشرات القتلى والجرحى في مناطق ريف حلب شمالي سوريا وعدد من المدن السورية من جراء الزلزال.
وشعر بالزلزال السكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.