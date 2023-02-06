ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلاً ونحو 440 جريحاً

وقال المركز الوطني السوري للزلازل من جانبه، إن الزلزال وقع عند الساعة الرابعة و17 دقيقة بالتوقيت المحلي شمال لواء إسكندرون، كما انهارت عشرات المباني وسقط عشرات القتلى والجرحى في مناطق ريف حلب شمالي سوريا وعدد من المدن السورية من جراء الزلزال.