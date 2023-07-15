الأمم المتحدة تعترض.. ما "شرط" دمشق لدخول المساعدات الإنسانية؟

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة، إنّ التصريح الذي أعطته الحكومة السوريّة "يمكن أن يكون أساسًا للتسيير القانوني للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى الحدودي"، لكن من بين أحد الشرطين اللذين اعتبرهما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "غير مقبولين" هو "تشديد الحكومة على أن الأمم المتحدة يجب ألا تتواصل مع الكيانات المصنفة (إرهابية)"، حسب الوثيقة.