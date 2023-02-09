"منظمة تسليح": إيران طورت الرؤوس الحربية لـ"المسيرات" المقدمة لروسيا لاستهداف البنية التحتية الأوكرانية

أفاد تحقيق استقصائي لمنظمة أبحاث تسليح الصراعات البريطانية، أن إيران عدلت الرؤوس الحربية المتفجرة لطائراتها المسيرة التي قدمتها إلى روسيا؛ لاستهداف وإلحاق الأضرار بـالأهداف الكبيرة مثل البنية التحتية الحيوية للطاقة بأوكرانيا، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم (الخميس).
وفحصت المنظمة بالتعاون مع الجيش الأوكراني رأساً حربياً غير متفجر لطائرة مسيرة إيرانية من نوع "شاهد-131" عثر عليها بمنطقة أوديسا جنوبي البلاد، في أكتوبر الماضي.
وأوضح محللو المنظمة البريطانية، أن الرأس الحربي المتفجر الذي يبلغ طوله 50 سنتيمتراً وعرضه 16 سنتيمتراً، يتكون من طبقات من الشظايا المعدنية الصغيرة التي تنتشر عند الاصطدام، إضافة إلى 18 شحنة صغيرة حول الرأس الحربي، تذوب عند الانفجار وتخترق الدروع.