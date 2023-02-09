"منظمة تسليح": إيران طورت الرؤوس الحربية لـ"المسيرات" المقدمة لروسيا لاستهداف البنية التحتية الأوكرانية

وأوضح محللو المنظمة البريطانية، أن الرأس الحربي المتفجر الذي يبلغ طوله 50 سنتيمتراً وعرضه 16 سنتيمتراً، يتكون من طبقات من الشظايا المعدنية الصغيرة التي تنتشر عند الاصطدام، إضافة إلى 18 شحنة صغيرة حول الرأس الحربي، تذوب عند الانفجار وتخترق الدروع.