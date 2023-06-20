أمريكا تدعم أوكرانيا بحزمة مساعدات ضخمة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء) أنه سيكشف عن حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا، غداً في مؤتمر يستهدف تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
وقال "بلينكن" في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي: "إن الرئيس جو بايدن سيدعم أوكرانيا طالما لزم الأمر، ودولتانا ملتزمتان تماماً بذلك"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "سنواصل الوفاء بذلك الالتزام لا سيما من خلال تقديم حزمة مساعدات أمريكية جديدة ضخمة سأعلنها غداً".
وستستضيف كييف ولندن مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن الأربعاء والخميس المقبلين، حيث سيناقش أكثر من ألف مسؤول أجنبي من 60 دولة فضلاً عن رؤساء شركات ومستثمرين دوليين السُبل المُمكنة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.