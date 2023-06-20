أمريكا تدعم أوكرانيا بحزمة مساعدات ضخمة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء) أنه سيكشف عن حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا، غداً في مؤتمر يستهدف تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الغزو الروسي.