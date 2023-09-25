انفجار في مصفاة بندر عباس بإيران عقب تسرّب للغاز

كشفت تقارير عن وقوع انفجار في مصفاة بندر عباس، جنوبي إيران، بعد تسرّب للغاز.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في مصفاة بندر عباس، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.
وأشارت إلى أن الجهات الرسمية لم تعلن تأكيدًا للأمر بعدُ.
ولم ترِدْ تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين.
وأشارت "رويترز" إلى أن حريقًا كان قد اندلع في المصفاة في العاشر من يوليو الماضي.
ونسبت "رويترز" الخبر إلى "نادي الصحفيين الشباب"، وهي وكالة أنباء محلية يقودها طلاب.
وأظهر مقطع فيديو دخانًا كثيفًا يتصاعد من المصفاة، بينما توقفت سيارة شرطة في مكان قريب من الموقع، حيث يتجمع فيه المارة؛ لمتابعة ما يحدث.