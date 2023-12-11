"الوضع الإنساني قاتم".. الأمم المتحدة تحتاج 46,4 مليار دولار لتوفير المساعدات

وقلصت المنظمة الأممية المبلغ المطلوب للدعم السنوي وعدد الأشخاص الذين تأمل بمساعدتهم خلال السنة المقبلة، بعد انخفاض التبرعات، فبعد إطلاقها نداءً إنسانياً لجمع 56,7 مليار دولار في العام 2023، حصلت على 35 بالمئة فقط من هذا المبلغ، في عجز كان من الأكبر منذ سنوات، وأتاح ذلك لمؤسسات الأمم المتحدة توفير المساعدة والحماية لـ128 مليون شخص.