"الوضع الإنساني قاتم".. الأمم المتحدة تحتاج 46,4 مليار دولار لتوفير المساعدات

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين) حاجتها إلى 46,4 مليار دولار السنة المقبلة لتوفير مساعدات إنسانية لـ180,5 مليون نسمة، هم في أمسّ الحاجة إليها في العالم.
وحذّرت المنظمة من وضع إنساني "قاتم" في العالم خلال العام 2024، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضحت أن النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات تعيث فسادًا بظروف أفراد الفئات الضعيفة، وأن عدم توفير التمويل قد يؤدي بهؤلاء الى دفع الثمن من حياتهم.
وفي وقت ينصبّ التركيز الدولي على الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، لفتت الأمم المتحدة إلى أن منطقة الشرق الأوسط ودولاً مثل، السودان وأفغانستان، هي من المناطق المضطربة التي تحتاج إلى عمليات إنسانية ضخمة.
وقلصت المنظمة الأممية المبلغ المطلوب للدعم السنوي وعدد الأشخاص الذين تأمل بمساعدتهم خلال السنة المقبلة، بعد انخفاض التبرعات، فبعد إطلاقها نداءً إنسانياً لجمع 56,7 مليار دولار في العام 2023، حصلت على 35 بالمئة فقط من هذا المبلغ، في عجز كان من الأكبر منذ سنوات، وأتاح ذلك لمؤسسات الأمم المتحدة توفير المساعدة والحماية لـ128 مليون شخص.