مظاهرة احتفاء فخمة.. هل تنجح الهند في استغلال قمة مجموعة الـ20 للترويج لنفسها "كقوة عظمى"؟

تبذل الهند قصارى جهدها مع وصول أقوى زعماء العالم إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين؛ للاحتفاء بهم وضمان طيب وسلامة إقامتهم، بداية من نشر المقاتلات حول العاصمة، مروراً برسم الجداريات على جدران الأنفاق، وصولاً إلى طرد مجموعات القرود من المباني الحكومية، لكن هذه اللحظة تمثل "علامة فارقة طال انتظارها" من الهند، وفقاً لـ"بلومبرغ"، إذ يروج رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لبلاده، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، باعتبارها "قوة عظمى ناشئة تمتلك ما يكفي من نفوذ للتغلب على التوتر الجيوسياسي والتباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار مواد الغذاء والطاقة"، فهل ينجح في استغلال قمة العشرين في تحقيق هدفه؟