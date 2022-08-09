استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات في اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس بالضفة الغربية

بعد هدنة هشة بين تل أبيب وحركة الجهاد الإسلامي بغزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين، أحدهم القائد في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي وأصيب العشرات بجروح أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وتنفذ قوات الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، ركزت على نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي.
أكد الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح الثلاثاء أثناء اقتحام قواته مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن إبراهيم النابلسي القيادي في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح في حركة فتح ومقاتلاً آخر قُتلا خلال هذه العملية في نابلس.
وأتت العملية الإسرائيلية بعد يومين على انتهاء عملية عسكرية إسرائيلية دامية استهدفت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة أسفرت عن سقوط 46 قتيلاً فلسطين، بينهم عدد كبير من الأطفال وفق حصيلة فلسطينية.