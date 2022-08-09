استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات في اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس بالضفة الغربية

بعد هدنة هشة بين تل أبيب وحركة الجهاد الإسلامي بغزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين، أحدهم القائد في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي وأصيب العشرات بجروح أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وتنفذ قوات الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، ركزت على نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي.