منظمة: إسرائيل قتلت "614" طفلًا فلسطينيًّا في الحرب حتى الآن

وكانت المنظمة أفادت، في تقرير لها، بأن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل "583" طفلًا، وهو ما يمثل عمليًّا ثلث عدد الضحايا الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب، السبت الماضي، بين حماس وإسرائيل.