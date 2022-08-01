السنغال: الائتلاف الرئاسي يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية

أكد الائتلاف الرئاسي في السنغال فوزه في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، وهو ما رفضته المعارضة متحدثة عن "أغلبية صنِعت بشكل مسبق".
وقالت أميناتا توري من لائحة الائتلاف الرئاسي: "فزنا بـ 30 دائرة" من أصل 46 دائرة انتخابية، مضيفة: "هذا يمنحنا بلا شك أغلبية في الجمعية الوطنية".
وتابعت: "لقد منحنا الأغلبية في الجمعية الوطنية لرئيس ائتلافنا" ماكي سال، دون أن تذكر عدد النواب الذي فاز به معسكرها أو أن تحدد ما إذا كانت أغلبية نسبية أم مطلقة. واعترفت بهزيمة تحالفها في دكار.
ولم يتأخر رد المعارضة على تصريحات توري. وتحدث بارتيليمي دياس المسؤول في التحالف الذي يقوده المعارض عثمان سونكو، عن "كذبة مبتذلة" و"أغلبية مسبقة الصنع"، متوجهًا إلى الخصوم بالقول: "لقد خسرتم هذه الانتخابات على المستوى الوطني"، دون أن يعطي أرقامًا.