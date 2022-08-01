السنغال: الائتلاف الرئاسي يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية

ولم يتأخر رد المعارضة على تصريحات توري. وتحدث بارتيليمي دياس المسؤول في التحالف الذي يقوده المعارض عثمان سونكو، عن "كذبة مبتذلة" و"أغلبية مسبقة الصنع"، متوجهًا إلى الخصوم بالقول: "لقد خسرتم هذه الانتخابات على المستوى الوطني"، دون أن يعطي أرقامًا.