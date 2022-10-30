الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التراجع عن تعليق اتفاق صادرات الحبوب

دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، روسيا إلى التراجع عن تعليق اتفاق صادرات الحبوب من المرافئ الأوكرانية الحيوية للإمدادات الغذائية العالمية.
وحذر "بوريل" من أن "القرار الروسي يعرض للخطر طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة الذي نحتاجه للاستجابة للأزمة الغذائية العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا التي غزتها روسيا في نهاية فبراير الماضي"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأعلنت روسيا أمس تعليق مشاركتها في الاتفاق؛ متحججة بهجوم شُن بواسطة مسيرات واستهدف الأسطول الروسي المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.