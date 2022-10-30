الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التراجع عن تعليق اتفاق صادرات الحبوب

وأعلنت روسيا أمس تعليق مشاركتها في الاتفاق؛ متحججة بهجوم شُن بواسطة مسيرات واستهدف الأسطول الروسي المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.