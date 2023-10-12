العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يحذّران من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

وحذر الجانبان من تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعمال العنف وامتدادها، وما قد تتسبّب به من عواقب وخيمة على مستوى المنطقة، مؤكدين أهمية إدامة التنسيق الوثيق مع الأشقاء العرب، وتوحيد الجهود من أجل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.