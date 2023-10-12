العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يحذّران من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور الأردن حاليًّا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، جهود وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، وشدّدا على أهمية فتح ممرّات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وتوفير المياه والكهرباء، وعدم عرقلة جهود المنظمات الدولية في تقديم الخدمات الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية وضمنها القانون الدولي الإنساني.
وحذر الجانبان من تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعمال العنف وامتدادها، وما قد تتسبّب به من عواقب وخيمة على مستوى المنطقة، مؤكدين أهمية إدامة التنسيق الوثيق مع الأشقاء العرب، وتوحيد الجهود من أجل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.