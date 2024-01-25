متحدياً قرار "العدل الدولية" المرتقب.. الوزير المتطرف يطالب مجدداً بـ"قصف غزة بالنووي"

وقالت الصحيفة العبرية، أمس الأربعاء: إن إلياهو كرر تصريحه السابق خلال زيارة قام بها إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مضيفاً أن محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعاوى الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني تعرف مواقفه، على حد قوله.