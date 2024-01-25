متحدياً قرار "العدل الدولية" المرتقب.. الوزير المتطرف يطالب مجدداً بـ"قصف غزة بالنووي"

في دليل واضح على عدم اكتراث سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل بأي توجهات أو قرارات دولية استبق الوزير المتطرف أميخاي إلياهو القرار المرتقب لمحكمة العدل الدولية غداً في قضية اتهام "إسرائيل" بالإبادة الجماعية ليعيد ما صرح به سابقاً، مطالباً بإسقاط قنبلة نووية على غزة.
وتفصيلاً، عاود وزير شؤون القدس والتراث الصهيوني المتطرف أميخاي إلياهو، الإدلاء بتصريحات عدائية، دعا فيها إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية، أمس الأربعاء: إن إلياهو كرر تصريحه السابق خلال زيارة قام بها إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مضيفاً أن محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعاوى الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني تعرف مواقفه، على حد قوله.
وكانت جنوب أفريقيا ضمّنت تصريحاً سابقاً لـ"إلياهو" بشأن إسقاط سلاح نووي على غزة باعتباره دعوة لارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وكان "إلياهو" أدلى للمرة الأولى بتصريح بشأن قصف غزة بقنبلة نووية مطلع نوفمبر الماضي، وأثار ردود فعل رافضة على المستوى الدولي.
وأعلنت جنوب إفريقيا أمس (الأربعاء) توقعها أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكمها غداً الجمعة، بشأن التدابير المؤقتة المطلوبة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل"، وأوضحت أن وفداً حكومياً من جنوب إفريقياً وصل إلى لاهاي بانتظار الحكم.
وذكر مصدران مقربان من القضية أنهما يتوقعان أن تُصدر الهيئة المكونة من 17 عضواً، حكمها بشأن التدابير المؤقتة التي تشمل أمر "إسرائيل" بوقف العمليات العسكرية في غزة أثناء البت في القضية.
وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 25 ألفاً و490 شهيداً، و63 ألفاً و354 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.