لمواجهة الاعتداءات السافرة.. الجزائر تدعو إلى عقد اجتماع طارئ حول الوضع في فلسطين

وأشار البيان إلى أن بوغالي "قام باتصالات هاتفية مع بعض رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد بمن فيهم عضوي الترويكا"، حيث أكد على "ضرورة دراسة هذه الانتهاكات الخطيرة ومضاعفاتها على حرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل، وهو الوضع الذي يستدعي عقد اجتماع طارئ لأخد القرارات والتوصيات المناسبة".