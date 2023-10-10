الأمم المتحدة تُحَذّر من ارتفاع وتيرة النازحين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن عدد النازحين في قطاع غزة الذي وصل إلى أكثر من 187 ألفًا و518 شخصًا، مع توقعات بارتفاع الأعداد جراء العدوان الإسرائيلي.