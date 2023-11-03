بعد تصريحات البيت الأبيض.. هل نشهد "فترات هدنة" في غزة؟

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى "وقف مؤقت" لحرب إسرائيل على غزة، لإتاحة الوقت أمام تحرير مزيد من الرهائن، لكن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، أكّد رفض دعوات وقف النار بشكلٍ دائم أو مؤقت، في القطاع الذي يقطنه أكثر من 2.3 مليون شخص.