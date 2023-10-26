إسرائيل تعلن تنفيذ توغل بري بالدبابات في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أن قوات برية تابعة له نفذت "توغلاً كبيرًا نسبياً" في قطاع غزة خلال الليل، وأن التوغل كان هدفه مهاجمة مواقع حماس.