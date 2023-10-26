إسرائيل تعلن تنفيذ توغل بري بالدبابات في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أن قوات برية تابعة له نفذت "توغلاً كبيرًا نسبياً" في قطاع غزة خلال الليل، وأن التوغل كان هدفه مهاجمة مواقع حماس.
وذكر الجيش أن "التوغل جرى بدبابات تابعة للواء جفعاتي في منطقة شمال قطاع غزة، وأن الدبابات انسحبت إلى خارج القطاع بعد أداء مهمتها"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن "التوغل يأتي تمهيداً للمراحل التالية من الحرب، وأنه شهد تحديد وتدمير مواقع ومهاجمة الكثير من العناصر التابعة للفصائل الفلسطينية".
وأظهر مقطع مصور أعلنه الجيش للعملية التي نفذت أثناء الليل عربات مدرعة تتحرك عبر منطقة حدود رملية. وشوهدت جرافة تهدم جزءاً من تبة مرتفعة ودبابات تطلق قذائف وانفجارات بجوار أو بين صف من المباني المهدمة.