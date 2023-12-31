للمرة الثانية.. تأجيل الانتخابات المحلية في إسرائيل بسبب الحرب على غزة

وأتت توصية "نتنياهو" بعد أن حذّر الجيشُ الإسرائيلي الحكومةَ، الجمعة الماضي، من أنه لن يتمكّن من إطلاق سراح "668" جندي احتياط، من المرشحين في انتخابات السلطات المحلية، في حال أجريت في موعدها الحالي 30 يناير.