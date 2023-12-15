غزة.. التحذير من ارتفاع عدد الضحايا جرّاء قطع إسرائيل للاتصالات

أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث تهدّد حياة المواطنين وعدم إمكانية الوصول لعديد من الشهداء والجرحى، وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا.
ووصف المكتب الإعلامي، في بيان له، قطع الاتصالات والإنترنت بالجريمة المتكاملة مع سبق الإصرار، موضحاً أنها تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية.
وطالب بوقف "الحرب الإجرامية" على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل.
وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان "بالتل" و"جوال" في بيان، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة.
وقالت شركة "بالتل" في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت في وقت سابق، ارتفاع عدد القتلى إلى 18787، إضافة إلى إصابة 50.897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إنه "خلال الساعات الماضية ارتكبت القوات الإسرائيلية 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة، حيث وصل إلى المستشفيات 179 شهيداً و303 إصابات خلال الساعات الماضية ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".