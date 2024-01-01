مسؤول أمريكي: سحب إسرائيل لبعض قواتها من غزة بداية تحول لعمليات أقل كثافة

وقال المسؤول: "يبدو أن هذا هو بداية التحول التدريجي نحو عمليات أقل كثافة في الشمال والتي كنا نشجعها، وهو ما يعكس النجاح الذي حققه الجيش الإسرائيلي في تفكيك القدرات العسكرية لحماس هناك. غير أنني أود أن أحذر من استمرار القتال في الشمال، وهذا لا يعكس حدوث أي تغيير للوضع في الجنوب".