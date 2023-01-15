مقتل 72 شخصاً في تحطم طائرة ركاب في نيبال

في وقتٍ سابقٍ، ذكر متحدث باسم شركة Yeti للطيران، أنه كان هناك 68 راكباً وأربعة من أفراد الطاقم على متن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من مدينة بوخارا في وسط البلاد إلى العاصمة كاتماندو، عندما تحطمت بين مطارَي بوخارا القديم والجديد.