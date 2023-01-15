مقتل 72 شخصاً في تحطم طائرة ركاب في نيبال

أفادت قناة نيوز 18 التلفزيونية النيبالية؛ نقلاً عن مسؤولين محليين، بمصرع جميع الأشخاص الـ72 الذين كانوا على متن طائرة ركاب تحطمت في وسط البلاد اليوم الأحد.
في وقتٍ سابقٍ، ذكر متحدث باسم شركة Yeti للطيران، أنه كان هناك 68 راكباً وأربعة من أفراد الطاقم على متن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من مدينة بوخارا في وسط البلاد إلى العاصمة كاتماندو، عندما تحطمت بين مطارَي بوخارا القديم والجديد.
واندلعت النيران في حطام الطائرة، بينما حاولت فرق الإنقاذ إخمادها.
ووفق موقع "روسيا اليوم"، أكّدت السفارة الروسية وجود 4 مواطنين روس على متن الطائرة المنكوبة.