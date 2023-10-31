"التعاون الإسلامي": نأمل أن يسهم الاتحاد الأوروبي في إحياء مسار السلام لإقامة الدولة الفلسطينية

من جانبه، أكد "بوريل" على الحاجة الملحة إلى هدنة لوقف الحرب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل بما فيها الممرات الإنسانية، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة؛ لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل وصول الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود لسكان غزة.