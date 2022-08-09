الصين تغرق معظم سفن الأسطولين الأمريكي والياباني.. محاكاة أمريكية متشائمة لمعركة حول "تايوان"

في ذات الوقت، وكما قال نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كال، في وقت سابق، لا يعتقد البنتاغون أن الصين ستحاول استعادة السيطرة على تايوان بالقوة في السنوات المقبلة، في حين أن وزارة الدفاع في جمهورية الصين الشعبية، شددت على أن التواطؤ والاستفزازات من قبل الولايات المتحدة وتايوان لن يؤديا إلا إلى دفع الجزيرة إلى "هاوية الكوارث" وخلق المشاكل للمواطنين التايوانيين.