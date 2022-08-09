الصين تغرق معظم سفن الأسطولين الأمريكي والياباني.. محاكاة أمريكية متشائمة لمعركة حول "تايوان"

تمكنت القوات البحرية الصينية من تدمير معظم قطع الأسطولين الأمريكي والياباني، في ألعاب وضع سيناريوهاتها خبراء سابقون في البنتاغون، تحاكي عملية "غزو" صينية لتايوان.
وفي التفاصيل، وضع مسؤولون سابقون في البنتاغون وأعضاء في المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية، أسس ألعاب إلكترونية تحاكي "غزو" الصين لتايوان، وخلصوا إلى أن بكين يمكن أن تغرق معظم قطع الأسطولين الأمريكي والياباني، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.
في ذات الوقت، وكما قال نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كال، في وقت سابق، لا يعتقد البنتاغون أن الصين ستحاول استعادة السيطرة على تايوان بالقوة في السنوات المقبلة، في حين أن وزارة الدفاع في جمهورية الصين الشعبية، شددت على أن التواطؤ والاستفزازات من قبل الولايات المتحدة وتايوان لن يؤديا إلا إلى دفع الجزيرة إلى "هاوية الكوارث" وخلق المشاكل للمواطنين التايوانيين.
وبحسب وكالة بلومبرغ وفق روسيا اليوم، يعتقد الخبراء أن تايوان ستكون قادرة على صد "الغزو"، لكن هذا سيؤدي إلى تكاليف كبيرة للقوات الأمريكية في المحيط الهادئ.
ونقلت الوكالة عن المحلل السابق في البيت الأبيض، مارك كانسيان، قوله: "في 18 جولة من 22 جولة من اللعبة... أغرقت الصواريخ الصينية قسمًا كبيرًا من الأسطول السطحي الأمريكي والياباني ودمرت مئات الطائرات".
وأفاد ذات الخبير بأن الولايات المتحدة، خسرت خلال المباراة (اللعبة) الماضية 900 مقاتلة أو طائرة هجومية في إطار "الصراع المستمر منذ أربعة أسابيع"، وهي نصف المعدات العسكرية للقوات البحرية والجوية.
وستدمر الصين أيضًا في الأيام الأولى من "الصراع"، البحرية التايوانية ونصف القوات الجوية. ومع ذلك، يشير كانسيان، خلال "الهجمات المضادة" سيتمكن الحلفاء من "إغراق" حوالي 150 سفينة صينية.
ومن المفترض خلال الألعاب الافتراضية، أن تمنح طوكيو واشنطن حقوقًا موسعة لاستخدام القواعد الأمريكية على أراضيها، ولن يتم استخدام الأسلحة النووية.
وقالت الوكالة في هذا السياق: "ربما يكون الاستنتاج الأكثر إحباطًا لواشنطن هو أن الألعاب التي تؤدي إلى عواقب وخيمة ليست هي حتى أكثر الفرضيات تعقيدًا".
وبهذا الصدد، يؤكد كانسيان أن الخبراء لم يلعبوا بعد سيناريوهات متشائمة يمكن للصين من خلالها "بسط سيطرتها على الجزيرة".
يشار إلى أن الوضع توتر بحدة بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان يومي 2 و3 أغسطس الجاري.