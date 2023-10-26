"بوتين" يحذر من تداعيات كارثية لحرب غزة على المنطقة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تداعيات كارثية؛ بسبب تفاقم الوضع في غزة، في ظل مواصلة إسرائيل للحرب، لافتاً إلى أن الأحداث المأساوية، التي يشهدها القطاع تهدد بتصعيد خطر قد تمتد عواقبه إلى خارج المنطقة.
وشدد "بوتين" خلال اجتماعه مع المنظمات الدينية ورؤساء الإدارات المسيحية والإسلامية واليهودية في روسيا، رفض بلاده "مكافحة الإرهاب" عبر قتل المسنين والنساء والأطفال، وترك مئات الآلاف من الناس بلا مأوى وغذاء وماء ورعاية طبية، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وبين أن روسيا تراقب الوضع المأساوي في الشرق الأوسط في إطار الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بقلق بالغ.
وأضاف أن هذه الأحداث المأساوية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالروس الذين يتابعون بألم تطور الأوضاع في الأراضي المقدسة التي تحمل أهمية دينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث.