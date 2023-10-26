"بوتين" يحذر من تداعيات كارثية لحرب غزة على المنطقة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تداعيات كارثية؛ بسبب تفاقم الوضع في غزة، في ظل مواصلة إسرائيل للحرب، لافتاً إلى أن الأحداث المأساوية، التي يشهدها القطاع تهدد بتصعيد خطر قد تمتد عواقبه إلى خارج المنطقة.