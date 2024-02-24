تفاؤل حَذِر تجاه مباحثات باريس حول صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل

قال مسؤول سياسي مطّلع على تفاصيل المفاوضات للقناة 13 الإسرائيلية صباح السبت: إن هناك تقدمًا كبيرًا في مباحثات باريس حول صفقة التبادل مع حركة حماس؛ مما سيسفر عن شروط مريحة للطرفين عبر الوصول إلى مخطط متفق عليه يمكن من خلاله إطلاق المفاوضات ومناقشة قائمة الأسماء.
كان الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنيع، قد عاد من باريس الليلة الماضية بعد المشاركة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية في لقاء باريس للتوصل إلى صفقة تبادل مع حماس.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": إن حركة حماس أبدت مرونة في مواقفها بشأن ثلاث نقاط وهي: مدة هدنة وقف إطلاق النار في غزة، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، إضافة إلى حدود الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وأضافت الصحيفة أن قيادة حماس لا تستبعد التراخي لمدة ستة أسابيع فقط لكل مرحلة، في حال ساعد ذلك الوسطاء على التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب في المرحلة النهائية.
وأفادت التقارير بأن حماس أبدت مرونة فيما يتعلق بالأعداد التي سيتم إطلاق سراحها في المرحلة الأولى، عندما طالبت في البداية بالإفراج عن 1500 أسير مقابل 40 رهينة إسرائيلية.