تفاؤل حَذِر تجاه مباحثات باريس حول صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": إن حركة حماس أبدت مرونة في مواقفها بشأن ثلاث نقاط وهي: مدة هدنة وقف إطلاق النار في غزة، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، إضافة إلى حدود الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.