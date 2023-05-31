أمريكا تدعو الصين إلى الموافقة على مزيد من الاتصالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، الصين إلى الموافقة على مزيد من الاتصالات، بعد حادثة طيران الأسبوع الماضي، التي حمل فيها المسؤولية على طيار صيني.