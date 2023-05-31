أمريكا تدعو الصين إلى الموافقة على مزيد من الاتصالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، الصين إلى الموافقة على مزيد من الاتصالات، بعد حادثة طيران الأسبوع الماضي، التي حمل فيها المسؤولية على طيار صيني.
وقال بلينكن للصحافيين خلال زيارة للسويد: "أعتقد أن ذلك يؤكد فحسب على أهمية أن تكون بيننا خطوط اتصال منتظمة ومفتوحة، منها بالمناسبة، بين وزيري الدفاع في بلدينا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت الولايات المتحدة أن الصين امتنعت عن إجراء محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
ونددت الحكومة الصينية في وقت سابق من اليوم، بـ"الاستفزاز" الأمريكي بعد حادثة بين مقاتلة صينية وطائرة استطلاع عسكرية أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي.