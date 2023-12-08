"الأونروا": 273 فلسطينياً استُشهدوا بعد قصف الاحتلال مراكز الإيواء منذ بدء العدوان على غزة

وثّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقريرٍ لها، استشهاد 273 فلسطينياً داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد استهدافها بشكلٍ مباشرٍ من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، كما أُصيب 966 بجروح مختلفة.
وأكّدت "الأونروا"، أن 33 مؤسسة تابعة لها أُصيبت بشكلٍ مباشرٍ من القصف الإسرائيلي، كما تضرّرت 57 مؤسسة بسبب عمليات القصف المستمرة لليوم الـ 63 على التوالي، لافتة النظر إلى أن 1.2 مليون نازح ممّن فقدوا منازلهم أو تعرّضت مناطقهم للقصف، لجأوا لـ 155 مركز إيواء تابع للأونروا.
وأشارت "الأونروا" إلى أن 132 من موظفيها قُتلوا في عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدةً وجود 11388 مريضاً داخل مراكز الإيواء ويحتاجون إلى رعاية طبية، إضافة إلى وجود 50 ألف امرأة حامل، بحاجة ماسّة للعلاج والرعاية الصحية.
كما استُشهد 59 فلسطينياً وأُصيب المئات بجروح اليوم، في سلسلة عمليات قصفٍ إسرائيلي استهدف عدة منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 50 فلسطينياً من عائلة واحدة استُشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي الزيتون- شرقي مدينة غزة، كما استُشهد 9 فلسطينيين في غارات استهدفت مخيم النصيرات، ومدينة دير البلح- وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وجوي إسرائيلي مكثّف لمخيم جباليا- شمال القطاع، وسط إغلاق كافة المحاور الغربية للمخيم بعد تقدُّم الدبابات الإسرائيلية في المخيم.
في سياقٍ متصلٍ، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بعشرات القذائف غرب مخيمات النصيرات ودير البلح، محدثة دماراً في ممتلكات الفلسطينيين.