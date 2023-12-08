"الأونروا": 273 فلسطينياً استُشهدوا بعد قصف الاحتلال مراكز الإيواء منذ بدء العدوان على غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 50 فلسطينياً من عائلة واحدة استُشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي الزيتون- شرقي مدينة غزة، كما استُشهد 9 فلسطينيين في غارات استهدفت مخيم النصيرات، ومدينة دير البلح- وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وجوي إسرائيلي مكثّف لمخيم جباليا- شمال القطاع، وسط إغلاق كافة المحاور الغربية للمخيم بعد تقدُّم الدبابات الإسرائيلية في المخيم.