GPS ورّطه.. إلزام سعودي بدفع تكاليف ترميم مَعْلم تاريخي شهير في إيطاليا

وقالت هيئة حماية التراث في روما في بيان يوم أمس: إن الحادثة تسببت في حدوث كسور في الدرجتين الـ16 و29، مضيفةً أنه تم إعادة تركيب بعض قطع الرخام بشكل مؤقت؛ للسماح بفتح المنطقة لعبور المشاة، واستمرار العمل لاستعادة الوضع إلى ما كان عليه بشكل تام.