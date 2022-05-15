GPS ورّطه.. إلزام سعودي بدفع تكاليف ترميم مَعْلم تاريخي شهير في إيطاليا

أغلقت شرطة روما الإيطالية، اليوم الأحد، ملف حادثة الإضرار بمعلم تاريخي وسياحي شهير بتحميل المتسبب التكاليف المالية اللازمة لترميم الأضرار.
وأكد المتسبب في حادثة الإضرار بـ"السلالم الإسبانية" التاريخية بعد قيادة سيارة فاخرة من نوع "مازيراتي" عليها، أنه كان يسير بالسيارة وهي مستأجرة باستخدام نظام الملاحة "GPS" والذي قاده لذلك الطريق الخاطئ، معبراً عن أسفه لإتلاف الدرج، ووافق على دفع جميع تكاليف الترميم.
ونقلت صحيفة "ديرستاندرد" عن متحدث الشرطة، أن الحادث وقع نهاية الأسبوع الماضي، وتم التعرف وإيقاف سائق السيارة من خلال كاميرات الفيديو، وهو سعودي الجنسية (37 عاماً)، مشيرةً إلى أن 3 درجات على الأقل تضررت، وبدأ العمل على ترميمها.
وقالت هيئة حماية التراث في روما في بيان يوم أمس: إن الحادثة تسببت في حدوث كسور في الدرجتين الـ16 و29، مضيفةً أنه تم إعادة تركيب بعض قطع الرخام بشكل مؤقت؛ للسماح بفتح المنطقة لعبور المشاة، واستمرار العمل لاستعادة الوضع إلى ما كان عليه بشكل تام.
وتعتبر السلالم الإسبانية من المعالم الأثرية والسياحية الشهيرة في إيطاليا، وهي تصل بين دوار إسبانيا وساحة ترينيتادي مونتي، وتضم 135 درجة، ويعود بناؤها إلى القرن السابع عشر.
يُذكر أنها ليست المرة التي يتعرض فيها هذا المعلم الأثري لذات الحادث، فقد سبق وأن أتلفت عدة درجات بسبب قيادة سائقين سياراتهم فوق السلالم عن طريق الخطأ.