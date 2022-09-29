"الورقة البيضاء" تمنع برلمان لبنان من اختيار رئيس جديد للبلاد

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارًا اقتصاديًا اعتبره البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 بالمائة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.