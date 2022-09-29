"الورقة البيضاء" تمنع برلمان لبنان من اختيار رئيس جديد للبلاد

فشل المشرعون اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد خلال التصويت، اليوم الخميس، خلال أول جلسة انتخابية يعقدها المجلس.
وجاءت الجلسة الانتخابية قبل أكثر من شهر بقليل من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (88 عامًا).
وحتى يفوز أي مرشح رئاسي في الجولة الأولى من التصويت يلزم أن يحصد أصوات ما لا يقل عن 86 عضوًا من 128 عضوًا في مجلس النواب.
ومع ذلك، فإن عدد بطاقات الاقتراع الفارغة أو اللاغية قد يؤدي إلى عدم وصول أي مرشح إلى العدد المطلوب، وهو ما كشفه إحصاء "رويترز" قبل الإعلان الرسمي للنتائج.
وذكرت مصادر أن 36 نائبًا لبنانيًا صوتوا لصالح ميشال معوض، مقابل 63 آخرين صوتوا بورقة بيضاء.
وقال رئيس البرلمان اللبناني إنه سيدعو إلى جلسة ثانية لانتخاب الرئيس، حينما يكون هناك توافق على مرشح.
جدير بالذكر أن شهر أكتوبر 2016، شهد انتخاب عون رئيسًا للبلاد بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.
وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي؛ يشترط أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارًا اقتصاديًا اعتبره البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 بالمائة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.