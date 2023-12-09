بالفيديو: "شعور بالضياع وانعدام الهدف".. جندي إسرائيلي يتلذذ بتحطيم مقتنيات محل في غزة

ويظهر في المقطع المتداول على نطاق واسع قيام جندي الاحتلال بسحب المقتنيات من الرفوف، ثم تحطيمها، وإلقائها بعيدًا، فيما كان يردد كلمات باللغة العبرية مستهزئًا وساخرًا من أصحابها، ومتلذذًا بالتحطيم والهدم، بينما كانت تتعالى ضحكات زملائه خلف الكاميرا في أفعال غير سوية نفسيًّا.