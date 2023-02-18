تمهيداً لهجوم مضاد.. "أمريكا" تنهي تدريباً موسعاً لمجموعة جنود أوكرانيين

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على تزويد أوكرانيا بأكثر من 100 مدرعة برادلي مسلحة بمدافع أوتوماتيكية وقادرة أيضاً على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، حيث من المتوقع أن تشن القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية في الأشهر المقبلة.