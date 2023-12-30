حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 21672

سبق- الرياض: أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (السبت) بأن القصف الإسرائيلي على غزة قتل 165 فلسطينيًّا وتَسبب في إصابة 250 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما رفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى 21 ألفًا و672، وارتفاع حصيلة المصابين إلى 65 ألفًا و165 منذ 7 أكتوبر.