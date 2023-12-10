"ظروف خطيرة".. روسيا: مقاتلات "تحالف مكافحة الإرهاب" انتهكت منع الاشتباك بسوريا

وأشار إلى أن ما يُسمّى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" يواصل بمثل هذه التصرفات إيجاد ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران من خلال انتهاكه قواعد منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019 بين موسكو وواشنطن، حيث ينص الاتفاق على أن تحليق الطائرات ينبغي أن يتم بعد التنسيق مع الجانب الروسي لكيلا يؤدي إلى توتر الوضع في المجال الجوي السوري.