حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 34596 شهيدًا و77816 مصابًا

أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34596، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.