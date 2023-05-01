"الصحة العالمية": المعارك حولت الأزمة الصحية في السودان إلى كارثة

وبين "المنظري" أنه قبل المعارك الأخيرة مرّ النظام الصحي في السودان كما هو معروف بسنوات من الأزمات المختلفة، مما عرّضه للكثير من الهشاشة والضعف الحقيقي، من حيث المستشفيات أو مراكز رعاية صحية أولية بمختلف مستوياتها في عموم السودان، وفقاً لـ"فرانس برس".