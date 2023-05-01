"الصحة العالمية": المعارك حولت الأزمة الصحية في السودان إلى كارثة

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط أحمد المنظري، اليوم (الاثنين): "إن الأزمة الصحية التي كان السودان يعانيها تحولت إلى كارثة بكل معنى الكلمة، جراء تواصل المعارك منذ أكثر من أسبوعين، في ظل نقص العاملين والمستلزمات الطبية وانتشار الأوبئة".
وبين "المنظري" أنه قبل المعارك الأخيرة مرّ النظام الصحي في السودان كما هو معروف بسنوات من الأزمات المختلفة، مما عرّضه للكثير من الهشاشة والضعف الحقيقي، من حيث المستشفيات أو مراكز رعاية صحية أولية بمختلف مستوياتها في عموم السودان، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن هناك نقصًا حقيقيًا في الكادر الطبي، وخصوصاً بعد ظهور هذه الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين.