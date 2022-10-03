حادثة "أميني" تتصاعد دوليًّا.. لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني لديها

استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على "قمع المظاهرات" التي تشهدها الجمهورية الإسلامية على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني خلال توقيفها لدى "شرطة الأخلاق"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".