مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي وادي الجوز، أحد أقدم أحياء البلدة القديمة في القدس؛ وذلك بالتزامن مع هدم جرافات الاحتلال منزلًا ومنشأة في المنطقة التي تخطط قوات الاحتلال للاستيلاء عليها، لإقامة مخططات استيطانية بعد هدم نحو ٢٠٠ منشأة اقتصادية في الحي.