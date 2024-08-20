مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدّد مستوطنون اليوم، اقتحامهم للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، تَزامَنَ ذلك مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مداخل الأقصى.
وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي وادي الجوز، أحد أقدم أحياء البلدة القديمة في القدس؛ وذلك بالتزامن مع هدم جرافات الاحتلال منزلًا ومنشأة في المنطقة التي تخطط قوات الاحتلال للاستيلاء عليها، لإقامة مخططات استيطانية بعد هدم نحو ٢٠٠ منشأة اقتصادية في الحي.