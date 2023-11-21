حكومة الحرب في إسرائيل تعقد جلسة لبحث صفقة الأسرى مع "حماس"

وكانت مصادر فلسطينية وإسرائيلية وعربية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" باتت وشيكة، مشيرة إلى مفاوضات جارية تتعلّق بتفاصيل فنية لوقف إطلاق النار في غزة.