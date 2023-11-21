حكومة الحرب في إسرائيل تعقد جلسة لبحث صفقة الأسرى مع "حماس"

أعلن "أوفير جندلمان" المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، اليوم "الثلاثاء"؛ أن الحكومة وحكومة الحرب والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، يتّجهون لعقد جلسات على ضوء التطورات التي حدثت بشأن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية.
وقال "جندلمان" عبر منصة "إكس": "على ضوء التطورات التي حدثت بشأن الإفراج عن مخطوفينا، رئيس الوزراء سيعقد جلسة لكابينت الحرب في الساعة السادسة مساء "4:00 بتوقيت غرينتش"".
وأوضح أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، سيعقد جلسة في تمام الساعة السابعة مساء "5:00 بتوقيت غرينتش"، وللحكومة الإسرائيلية عند الساعة الثامنة مساء "6:00 بتوقيت جرينتش".
وكانت مصادر فلسطينية وإسرائيلية وعربية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" باتت وشيكة، مشيرة إلى مفاوضات جارية تتعلّق بتفاصيل فنية لوقف إطلاق النار في غزة.