مسؤول يمني يستعرض في جنيف إنجازات "مسام" للتعامل مع الألغام ببلاده

أعلن مدير البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام أمين العقيلي، نجاح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، منذ مطلع العام الجاري 2022م حتى الآن، في نزع وتدمير 1413 لغمًا مضادًا للأفراد، و31 ألفًا و343 لغمًا مضادًا للآليات، و34 ألفًا و239 مخلفات حربية، و1319 عبوات ناسفة.